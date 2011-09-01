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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 08:58 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,受获利了结打压

路透悉尼9月1日电---美国谷物期货在9月第一个交易日(周四)亚洲早盘下跌,受美元略微走坚打压.

投资者也对上月的较大涨幅进行获利了结,当时市场担忧天气不佳会降低美国农作物单产.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米合约CZ1跌0.13%至每蒲式耳7.66-1/2美元,周三该合约挫跌近1%,为八个交易日以来的首次下跌.

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