〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,受获利了结打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月1日电---美国谷物期货在9月第一个交易日(周四)亚洲早盘下跌,受美元略微走坚打压.
投资者也对上月的较大涨幅进行获利了结,当时市场担忧天气不佳会降低美国农作物单产.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米合约CZ1跌0.13%至每蒲式耳7.66-1/2美元,周三该合约挫跌近1%,为八个交易日以来的首次下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。