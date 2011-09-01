〔全球金市〕现货金持稳,关注美联储是否会进一步放宽政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月1日电---现货金周四持稳,因美国公布的制造业和劳动力市场数据高于预期,令投资者权衡美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽政策的可能性;此外数家央行购入黄金,支撑了市场情绪.
0020GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,824.39美元.金价8月累计上涨12%,过去两个月攀升近22%,今年迄今上扬29%.
美国期金GCcv1微跌0.2%,至每盎司1,827.40美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。