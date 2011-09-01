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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 09:05 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,关注美联储是否会进一步放宽政策

路透新加坡9月1日电---现货金周四持稳,因美国公布的制造业和劳动力市场数据高于预期,令投资者权衡美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽政策的可能性;此外数家央行购入黄金,支撑了市场情绪.

0020GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,824.39美元.金价8月累计上涨12%,过去两个月攀升近22%,今年迄今上扬29%.

美国期金GCcv1微跌0.2%,至每盎司1,827.40美元.

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