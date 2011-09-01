《中国债券市场每日交易备忘》--9月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行10亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率持平于3.1618%
天音控股(000829.SZ)4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),主承销商渤海银行
中国西电(601179.SS)7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中金公司和中信银行主承
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二、新债上市:
无
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三、缴款:
国家开发银行160亿元一年期固息金融债110249,票面利率4.30%
国开行200亿元三年期浮息金融债(一年期定存基准)110250,基本利差0.89%
进出口银行200亿元五年期固息金融债110316,票面利率4.37%
财政部代理240亿元五年期地方债119106,票面利率4.30%
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四、还本付息:
央行120亿元一年期央行票据1001075到期兑付,参考收益率2.0929%
东莞控股(000828.SZ)2亿元一年期短融1081286到期兑付,票面利率3.44%
东莞控股3亿元一年期短融1081287到期兑付,票面利率3.44%
华电国际(600027.SS)(1071.HK)15亿元一年期短融1081288到期兑付,票面利率2.89%
国家发展银行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)090210付息,基本利差0.54%
农业发展银行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)090407付息,基本利差0.20%
山东鲁能集团30亿元五年期中票0982119付息,票面利率4.95%
华侨城集团30亿元三年期中票0982120付息,票面利率4.20%
财政部240亿元30年期固息国债100003付息,票面利率4.08%
通辽城投集团10亿元七年期固息债1080102付息,票面利率5.98%
寿光金财公有资产公司10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080103付息,票面利率6.18%
常德城投集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080104付息,票面利率5.63%
中国农业发展集团10亿元五年期固息债1082148付息,票面利率4.16%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国务院总理温家宝表示,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调
控的取向不能变;同时强调,要确保房地产调控见到实效.[ID:nCN1935719]
--保监会发布数据显示,截至7月末,保险业实现原保费收入9,055.18亿元人民币,7月新增
原保费收入998.57亿元,较6月保费增速明显放缓,6月新增原保费收入达1,288.96亿元.
--中国保险资金投资渠道可望进一步松绑.据上海证券报周四报导,保监会已着手制定一系
列拓宽保险资金投资渠道的新规,其中包括允许险资投资香港衍生品,无担保债券投资上限可
望达到30%等.[ID:nCN1937363]
国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)
8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)
1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)
8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)
8月工业增加值 (2011年7月14.0%)
中国海关9/10公布8月进出口贸易数据
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
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--整理 钟华/冉莹; 审校 李宏薇/曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。