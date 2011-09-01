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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 09:11 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日减少逾三成,中国平安交易活跃

路透北京9月1日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

99,343万元人民币,较上交易减少30.4%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额

达8,355万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,089,331 63,188 15,615

深圳证券交易所 1,315,170 36,155 15,544(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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