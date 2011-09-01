〔中国经济〕尽可能使物价涨幅在下半年降得多一些,保持总水平稳定--总理

路透北京9月1日电---中国国务院总理温家宝撰文表示,要尽可能使物价涨幅在下半年降得多一些,保持物价总水平基本稳定;且既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动.

求是理论网周四刊登温家宝的文章并称,要避免货币政策滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响;要合理把握政府管理价格的调整时机和力度,加强价格监管.

他并表示,房地产调控效果初步显现,但房价上涨的短期和长期潜在压力仍然较大,调控效果全面显现还需要一段时间.未来要"坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处".

对于备受关注的地方政府性债务问题,温家宝称,抓紧清理规范地方政府融资平台公司,严格控制增量,逐步消化存量.

他还表示,人民币升值将加大中国企业面临的压力,要管好用好外汇储备存量、逐步减少增量,防止热钱大量流入.

对于外部环境,温家宝指出,全球经济依然脆弱,主权债务问题短期内很难缓解,将明显拖累世界经济进程.外需疲软与成本上升叠加将进一步挤压外贸企业利润空间.(完)

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