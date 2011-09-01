〔东京汇市〕瑞郎延续上日涨势,巴西意外降息令商品货币受创

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月1日电---瑞郎周四守住上日涨幅,此前一名政府高官对于瑞士不得不面临瑞郎强势的讲话,令瑞郎走升.商品货币下跌,此前巴西意外下调利率,并指称原因在于对全球经济的忧虑.
欧元兑美元走软,因针对支离破碎的欧元区如何解决债务危机的忧虑萦绕不去.但上周低位1.4320美元附近的支撑力道目前看起来相当强劲,许多市场人士正静候美国制造业及就业数据.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。