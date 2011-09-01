〔东京汇市〕瑞郎延续上日涨势,巴西意外降息令商品货币受创

路透东京9月1日电---瑞郎周四守住上日涨幅,此前一名政府高官对于瑞士不得不面临瑞郎强势的讲话,令瑞郎走升.商品货币下跌,此前巴西意外下调利率,并指称原因在于对全球经济的忧虑.

欧元兑美元走软,因针对支离破碎的欧元区如何解决债务危机的忧虑萦绕不去.但上周低位1.4320美元附近的支撑力道目前看起来相当强劲,许多市场人士正静候美国制造业及就业数据.