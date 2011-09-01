〔法国金融〕法国财长称该国银行业体质良好,没有理由担忧

"没有理由质疑或担心法国银行体系问题,"巴胡安在法国电视3台被问及拉加德的讲话时说.

"就像法国央行说的那样,我国银行业通过了(欧盟)压力测试,他们的资本增加且愈发强健,我们的银行体系是法国经济资产的一部分,并获得了全球的认可,"他说.