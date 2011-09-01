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金融服务 | 2011年 9月 1日 星期四 09:31 BJT

〔法国金融〕法国财长称该国银行业体质良好,没有理由担忧

路透巴黎8月31日电---法国财政经济部长巴胡安周二表示,没有理由担忧法国银行体系体质问题,称银行体系是整个经济资产的一部分.

"没有理由质疑或担心法国银行体系问题,"巴胡安在法国电视3台被问及拉加德的讲话时说.

"就像法国央行说的那样,我国银行业通过了(欧盟)压力测试,他们的资本增加且愈发强健,我们的银行体系是法国经济资产的一部分,并获得了全球的认可,"他说.

周六,法国前财长拉加德呼吁欧洲银行业进行"强制性重大资本重组",以防新一轮全球经济衰退.(完)

--编译 李爽; 审校 戴素萍

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