〔法国金融〕法国财长称该国银行业体质良好,没有理由担忧

标题新闻：美联储理事塔鲁洛致信特朗普称将在4月5日前后离职，为后者重塑美联储提供更大空间
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路透巴黎8月31日电---法国财政经济部长巴胡安周二表示,没有理由担忧法国银行体系体质问题,称银行体系是整个经济资产的一部分.
"没有理由质疑或担心法国银行体系问题,"巴胡安在法国电视3台被问及拉加德的讲话时说.
"就像法国央行说的那样,我国银行业通过了(欧盟)压力测试,他们的资本增加且愈发强健,我们的银行体系是法国经济资产的一部分,并获得了全球的认可,"他说.
周六,法国前财长拉加德呼吁欧洲银行业进行"强制性重大资本重组",以防新一轮全球经济衰退.(完)
--编译 李爽; 审校 戴素萍
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