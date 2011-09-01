《英国央行焦点》经济状况难使央行推出二次宽松,或因风险或因效力

* 量化宽松(QE)仍然是英国央行的一个紧急选项

* 家庭负债与企业萧条,限制信贷需求

* 银行问题阻碍量化宽松刺激经济的效果

记者 Sven Egenter/David Milliken; 编译 李春喜/程琳/李爽

路透伦敦8月31日电---除非英国经济看起来恶化许多,否则英国央行不大可能实施第二轮量化宽松,尤其是因为更多的低息资金也不能解决家庭高负债和企业低迷的问题.

本月关于英国央行将新印钞票购买更多公债的臆测又浮出水面.此前全球股市大跌,连英国央行货币政策委员会呼吁加息的最後两位委员也转向支持维持利率不变.

尽管央行货币政策委员会(MPC)鸽派委员普森在周三稍早的路透专栏中发表了反对观点[ID:nCN1935633],但路透调查的分析师仍然认为,实施第二次量化宽松的机率只有35%.[ID:nCT0394140]

实施二次量化宽松的前提,可能是发生与2008年末类似的金融危机,或像2009年初那样的严重衰退,而不只是经济增长乏力或出现1-2个季度的收缩.

"如果只是经济发展中出现一段疲软期,他们是不会实施二次量化宽松的,"巴克莱资本分析师Chris Crowe表示.

与2009年英国央行实施首次量化宽松不同的是,公债收益率(殖利率)已经处于历史低位,这意味着若要使收益率降得更低,央行必须购买巨大数额的公债.

这种做法可能让人难以接受,尤其是在通胀率已经达到央行2%目标两倍的时候.此外,如果央行几个月後断定量化宽松的决定是错误的,想要逆转如此大规模的量化宽松会很困难,因此这需要比正常经济环境下的降息进行更多考虑.

消费者信心处于低谷,企业在全球经面临衰退时不愿进行投资,也制造了一个与流动性短缺相似的局面.这意味着即使央行再注入资金,对于改善实际经济状况也可能收效甚微.

苏格兰皇家银行分析师Ross Walker称,实施量化宽松的门槛很高,部分是因为传导机制破裂导致的失败风险.