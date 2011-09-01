版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 09:36 BJT

〔中国新债〕用友软件下周四将发行6亿元中期票据,期限五年

路透上海9月1日电---中国用友软件股份有限公司(600588.SS)周四公告称,将于下周四(8日)

在银行间债市簿记建档发行6亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

用友软件 10 6 5 9/8簿记建档 中金公司 AA 9/9 9/13

(600588.SS) 北京银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐