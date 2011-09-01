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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 09:39 BJT

修正:〔韩国汇市〕韩元触及一个月高位,得益于股市反弹和贸易数据强劲

(更正:内文"韩圜"改为"韩元")

路透首尔9月1日电---韩元兑美元KRW=周四早盘上扬,受韩国股市上涨的提振,新公布的韩国8月贸易收支录得温和顺差,纾缓了可能出现贸易逆差的担忧.

截至0100GMT,韩元兑美元报1,064.3.盘中一度升至1,063.1,为8月初以来最高水平.昨日国内市场收报1,066.8.

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