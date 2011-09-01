修正:〔韩国汇市〕韩元触及一个月高位,得益于股市反弹和贸易数据强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:内文"韩圜"改为"韩元")
路透首尔9月1日电---韩元兑美元KRW=周四早盘上扬,受韩国股市上涨的提振,新公布的韩国8月贸易收支录得温和顺差,纾缓了可能出现贸易逆差的担忧.
截至0100GMT,韩元兑美元报1,064.3.盘中一度升至1,063.1,为8月初以来最高水平.昨日国内市场收报1,066.8.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。