〔中国数据〕8月官方制造业PMI小幅反弹,经济发展态势回稳(更新版)

(新增细节和评论)

* 中国8月官方PMI结束四月连跌,企稳回升至50.9%

* 需求不确定因素较多,经济增长新基础需巩固

* 新出口订单指数降幅较大

* 购进价格指数上升0.9个百分点

路透北京9月1日电---中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI小幅回升,逆转此前四个月连续下滑的趋势,显示出经济发展态势回稳.

中国物流与采购联合会(CFLP)发布的该指数环比回升0.2个百分点至50.9%,基本符合路透调查中值结果51%.

但从分项数据来看,需求不确定因素仍然较多.欧美债务问题持续发酵仍会对中国外部需求造成不利影响,而原材料价格上涨趋势仍未结束,这也意味着输入性通胀压力在未来一段时间仍将持续.

"经济回调态势逐步趋稳.从需求角度看,不确定因素仍然较多.总体看经济增长的新基础还需继续巩固."CFLP特约分析师张立群表示.

分项数据中,新出口订单指数降幅较大,超过2个百分点;其馀各项指数有所上升,购进价格指数为57.2%,上期为56.3%;积压订单指数、原材料库存指数升幅稍大,超过1个百分点.

张立群并称,新出口订单指数的较大降幅预示未来出口增幅有较大可能回落;从消费方面看预计增速较上年降低的情况还会持续一段时间;投资方面,基础设施和房地产投资均有增速下降的可能.

新出口订单指数中,化学原料及化学制品制造业、交通运输设备制造业、木材加工及家具制造业等10个行业低于50%.而购进价格指数中,20个行业仅有三个行业不足50%,农副食品加工及食品制造业、饮料制造业、非金属矿物制品业等7个行业达到60%以上,产品类型中以原材料与能源类企业最高,超过60%.

求是理论网周四刊登中国国务院总理温家宝文章称,要尽可能使物价涨幅在下半年降得多一些,保持物价总水平基本稳定;且既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动. [ID:nCN1937747]

中国物流与采购联合会(简称CFLP)公布的官方PMI自2009年3月升至50%上方後,已连续第30个月保持在50%以上.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50%以上,反映经济总体扩张;低于50%,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

___________________2011年___________________ ____________2010年________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%) 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7 53.8 51.7

以下是2011年8月份制造业PMI指标(%)

指标 8月 前值 比上月

PMI 50.9 50.7 上升

生产指数 52.3 52.1 上升

新订单指数 51.1 51.1 持平

新出口订单指数 48.3 50.4 下降

积压订单指数 47.6 46.5 上升

产成品库存指数 48.9 49.2 下降

采购量指数 51.2 52 下降

进口指数 49.7 49.1 上升

购进价格指数 57.2 56.3 上升

原材料库存指数 48.8 47.6 上升

从业人员指数 50.4 50.5 下降

供应商配送时间指数 49.9 50.3 下降 (完)