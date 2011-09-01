《外汇动态》美元/韩元或将跌至1,060,因股市走坚

0134GMT---交易商称,因股市走坚,美元/韩元KRW=KFTC或有进一步挫跌的空间.美元/韩元的下一道支撑位料在1,060,为8月涨势的76.4%回档位.

美元/韩元的另一个支撑位料在1,061.7附近,为日线一目均衡云区的底部,也是技术图表8月4-5日缺口下端.

美元/韩元跌0.4%,至1,062.6.韩国8月消费者物价指数(CPI)触及三年高位[ID:nCN1937243],引发部分市场人士预料韩国将采取措施遏制物价升势,从而抛售美元/韩元.

一些曾预测韩国8月录得贸易逆差的市场人士,在公布贸易盈馀数据後减持美元仓位.

但交易商仍怀疑,在全球经济减速之际,韩国是否会使用外汇或加息的手段来促使高涨的物价回落.

"他们处在两难境地,我认为韩国当局不会放任韩元跌破1,050水准,"一家韩国银行的资深交易员称.

韩国股市综合股价指数.KS11升1.9%,得益于外资连续第三日买入韩股.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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