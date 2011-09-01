〔美国股市〕很多大型企业估值低于2008-2009年金融危机时的水平

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月31日电---标准普尔500指数成份股中10%的企业,估值低于2008-2009年市场大跌後的水平,包括苹果和摩根大通等.
汤森路透数据显示,尽管标准普尔500指数成份股获利连续数季超越市场预期,投资者信心低迷将至少50家美国大型企业的预期市盈率推至低于危机时的水平.
"避险情绪如此高涨,以至于连高质量的美国普通股都在卖出的行列中."Harbor Advisory Corp首席投资官Jack de Gan称.
汤森路透数据显示,72%的标准普尔500指数成份股企业第二季获利超越市场预期.周二公布的最新预估显示,2012年获利增幅料为14.1%,仅较7月1日的预估值下降0.2个百分点,仍高于4月1日13.6%的预估.
科技股、金融股和非必须消费品股的估值接近10年低位.(完)
--编译 李富强;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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