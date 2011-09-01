〔美国股市〕很多大型企业估值低于2008-2009年金融危机时的水平

路透纽约8月31日电---标准普尔500指数成份股中10%的企业,估值低于2008-2009年市场大跌後的水平,包括苹果和摩根大通等.

汤森路透数据显示,尽管标准普尔500指数成份股获利连续数季超越市场预期,投资者信心低迷将至少50家美国大型企业的预期市盈率推至低于危机时的水平.

"避险情绪如此高涨,以至于连高质量的美国普通股都在卖出的行列中."Harbor Advisory Corp首席投资官Jack de Gan称.

汤森路透数据显示,72%的标准普尔500指数成份股企业第二季获利超越市场预期.周二公布的最新预估显示,2012年获利增幅料为14.1%,仅较7月1日的预估值下降0.2个百分点,仍高于4月1日13.6%的预估.

科技股、金融股和非必须消费品股的估值接近10年低位.(完)