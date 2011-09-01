〔路透调查〕欧洲央行料维持利率不变直至明年第四季,因经济形势不佳

* 欧洲央行料维持利率不变直至2012年第四季

* 特里谢在应对危机方面10分可打7分

* 欧洲央行料调降2011和2012年GDP预估

路透伦敦8月31日电---路透调查显示,由于经济成长疲弱且债务忧虑在欧元区蔓延,分析师相信欧洲央行将维持利率不变直至2012年第四季.与三周前的看法相比,维持利率不变的时间延长了一年.

这项在过去几日内进行的调查表明,分析师认为升息最早要到2012年10月,而8月9日公布的调查中分析师认为下一季就将迎来升息.目前欧洲央行的指标利率水准为1.5%.

受访的75位分析师中无人认为央行会在9月8日的会议上采取行动.73位分析师中仅有六位认为今年年底前会升息.

在本月稍早的调查中,52位分析师有33位认为今年第四季会加息25基点.

"欧元区经济成长前景正在迅速恶化,因金融环境收紧且全球需求放缓,"意大利裕信银行(UniCredit)的Marco Valli说.

"现在来看,政策利率将会在较长时间内保持稳定.我们认为,只有当欧元区彻底滑入衰退时,降息才会被考虑."

本次调查的预估中值显示,欧洲央行下一次行动会改变利率调整方向并降息的可能性只有23%.

欧元区需要经济强劲成长,来帮助它结束主权债务危机.这场危机已经从希腊,葡萄牙和爱尔兰等二线国家蔓延至欧元区一些较大的经济体.

欧洲央行在本月稍早重新启动其备受争议的债券购买计划,此前一波猛烈的市场冲击令意大利和西班牙差一点陷入欧元区的债务危机,迄今为止欧洲央行已经花费了1,555亿欧元用于购买债券.

但周二公布的数据显示,8月经济景气的下滑幅度大于预期,欧元区债务危机和经济前景恶化令市场相信,在可预见的未来不存在任何进一步升息的可能ECBWATCH.

欧元区第二季经济仅成长0.2%,速度较第一季的0.8%放缓,至明年底料以0.3-0.5%的步伐缓慢前行.

**特里谢在危机应对方面获得好评**

尽管分析师迅速改变了对利率的看法,但他们认为,即将卸任的欧洲央行总裁特里谢在应对金融危机方面,10分可以打到7分.

"金融危机期间出现了一系列挑战,特里谢能够兼顾维持物价稳定这一央行基本任务与稳定金融市场,"Rabobank的Elwin de Groot.

这远远高于8月18日调查中欧洲领导人在危机应对方面所获得的4分.

特里谢周一表示,央行正在重新审视物价稳定所面临的风险,暗示央行对通胀压力的看法可能变得温和一些,并将在进入明年後的很长时间内都维持利率不变.

欧洲央行将于下周公布新的央行预估,届时是否会下修2011年和2012年通胀预估还是维持不变,分析师对此分歧几乎是一半对一半.46位分析师中只有三位认为会上修.

在6月公布的前一次央行预估预测欧元区今年通胀率将介于2.5-2.7%,2012年为1.1-2.3%.

央行的通胀目标是略低于2%.周三公布的初值数据显示,本月通胀率持稳于2.5%,但分析师认为明年4月之前不会下滑到目标水准之下.

绝大多数受访者表示,央行将下修2011年和2012年GDP预估.6月公布的预估分别为成长1.5-2.3%和0.6-2.8%.(完)