〔新闻稿〕中国8月官方制造业PMI为50.9,止跌回升显示经济发展回稳--CFLP

(以下是中国物流与采购联合会发布的8月中国制造业商务活动指数新闻稿)

2011年8月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，环比回升0.2个百分点。该指数历经4个月持续回落之後，止跌回升，显示出经济发展态势回稳。

从各分项指数来看，新出口订单指数、产成品库存指数、采购量指数、从业人员指数、供应商配送时间指数下降，降幅多在1个百分点以内，新出口订单指数降幅较大，超过2个百分点；新订单指数同上月持平；其馀各项指数有所上升，其中积压订单指数、原材料库存指数升幅稍大，超过1个百分点。

本月20个行业中，农副食品加工及食品制造业、饮料制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业等8个行业达到50%以上，其中农副食品加工及食品制造业、饮料制造业超过60%；黑色金属冶炼及压延加工业位于50%；造纸印刷及文教体育用品制造业、化学原料及化学制品制造业、专用设备制造业等11个行业低于50%。从产品类型看，生活消费品类企业高于50%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业略低于50%。

针对8月份制造业采购经理调查情况，特约分析师张立群分析认为：“8月份PMI指数微升0.2个百分点，表明经济回调态势逐步趋稳。从需求角度看，不确定因素仍然较多。新出口订单指数的较大降幅预示未来出口增幅有较大可能回落；从消费方面看，预计增速较上年降低的情况还会持续一段时间；投资方面，基础设施和房地产投资均有增速下降的可能。因此对经济增速回调的发展态势还要密切监测。从企业层面看，目前处于维持状态的中小企业数量较多，8月份购进价格指数继续提高，表明企业成本压力继续加大。总体看经济增长的新基础还需继续巩固。”

新订单指数持平。本月新订单指数为51.1%，同上月持平。20个行业中，以农副食品加工及食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、通信设备计算机及其他电子设备制造业为首的8个行业高于50%，为首的行业超过60%；化学原料及化学制品制造业、金属制品业、造纸印刷及文教体育用品制造业等12个行业低于50%。从产品类型来看，生活消费品类企业高于50%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低于50%。

生产指数略微回升。本月生产指数为52.3%，比上月略升0.2个百分点。20个行业中，以农副食品加工及食品制造业、饮料制造业为首的10个行业高于50%，为首的行业超过60%；化学原料及化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业等10个行业低于50%。分产品类型来看，原材料与能源类企业略低于50%；中间品、生活消费品、生产用制成品类企业高于50%。

新出口订单指数明显下降。本月新出口订单指数为48.3%，比上月下降2.1个百分点。20个行业中，通信设备计算机及其他电子设备制造业、烟草制品业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等10个行业高于50%；化学原料及化学制品制造业、交通运输设备制造业、木材加工及家具制造业等10个行业低于50%。

产成品库存指数继续下降，降幅收窄。本月产成品库存指数为48.9%，比上月回落0.3个百分点。20个行业中，以木材加工及家具制造业、纺织业为首的8个行业高于50%，为首的行业高于60%；服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、医药制造业、通用设备制造业3个行业位于50%；饮料制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、电气机械及器材制造业等9个行业低于50%。从产品类型来看，原材料与能源、中间品类企业高于50%；生活消费品和生产用制成品类企业低于50%。

购进价格指数有所反弹。本月购进价格指数为57.2%，比上月回升0.9个百分点。20个行业中，只有造纸印刷及文教体育用品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、纺织业3个行业低于50%，其馀17个行业均高于50%，其中农副食品加工及食品制造业、饮料制造业、非金属矿物制品业等7个行业达到60%以上。分产品类型来看，原材料与能源、中间品、生活消费品和生产用制成品类企业均高于50%，其中原材料与能源类企业最高，超过60%。(完)