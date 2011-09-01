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债券 | 2011年 9月 1日 星期四 10:51 BJT

〔英国金融〕银行业改革或延至2015年大选之後进行--金融时报

路透伦敦9月1日电---金融时报周四报导,待英国银行业独立委员会(ICB)9月12日公布最终报告之後,英国大型银行或将暂时免于进行大规模重组.

该报纸援引政府官员的话称,英国商务大臣凯布尔已认可,在2015年大选结束之前,不大可能会实施大规模银行业改革.

不过报导还称,银行业改革的法律框架将在大选前落实.(完)

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

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