中国官媒称利比亚战後重建应由联合国主导

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月1日电--中国官方报纸《人民日报》周四发表评论文章，警告西方国家应由联合国主导利比亚的战後重建，称中国政府将在卡扎菲下台後捍卫中国在利比亚的经济利益。

《人民日报》明确表达了中国政府对美国、欧洲国家以及北约可能在利比亚战後谋求自身影响力的疑虑。该文章刊出恰逢多国领导人在巴黎开会商讨利比亚未来之时。

在本次“利比亚之友”国际会议上可能讨论联合国的作用问题。包括法国总统萨科齐、英国首相卡梅伦等多国领导人参会，中国派出了级别相对较低的外交部副部长翟隽，作为观察员参会。

《人民日报》的文章表示，“作为安理会常任理事国，中国有充分的理由强调联合国的主导作用。”

文章指出，伊拉克、阿富汗以及利比亚的现实表明，如果在战後重建上不是由联合国来主导国际参与，可能陷入错误的结果。

“回顾本世纪以来的三场局部战争，不难看到这样一个清晰的脉络：联合国初期的介入还是比较及时的，随着事态的发展演进，美国及其北约盟友走上前台，逐步将联合国排挤出局”，上述文章称。

文章指出，重复以上模式可能伤害利比亚人民，并损及中国的利益。

文章表示，“强调联合国在利比亚问题上的主导作用，是维护利比亚重建过程中的公正性”。文章称中国在利比亚的投资相对集中在通讯和建筑等领域。

文章最後指出，“中国愿意为利比亚未来重建发挥积极作用，也将对自己在利比亚的合法权益给予应有的关注。”（完）