《全球主要央行动态》--9月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月25日-9月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储主席贝南克在杰克森霍尔全球央行年会上,未暗示美联储将进一步采取行动以提振美国经济复苏,但表示美联储将考虑还可以采取哪些举措来对抗高失业率,令投资者感到些许宽慰.他称,美联储已下调了对美国经济成长的预期,且宣布9月政策会议将增至两日,以考虑各种选择.但他还表示,提高长期经济成长前景的义务是在白宫和国会身上.[ID:nCN1928223][ID:nCN1928689]

美联储(FED)8月初讨论了一系列可以采用的非常规工具,以提振经济,其中一些理事要求采取大胆的新举措,支撑萎靡不振的经济复苏.在决定承诺维持近零利率至少到2013年中期前,美联储考虑了可以采用的诸多选择,其中包括将利率与失业率或通胀率挂钩.[ID:nCN1934119][ID:nCN8487114]

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若经济形势恶化,美联储可能进一步放宽货币政策,不应排除任何政策选项.洛克哈特称,美国经济依然疲弱,令人失望,经济复苏面临的风险上升,但再次出现衰退的情况不大可能发生.[ID:nCN1937233]

朝日新闻刊出对美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的专访称,美联储可能实施第三轮量化宽松举措(QE3),这取决于即将公布的经济数据.专访援引布拉德的话报导,他希望确认通胀回落後,再推出第三轮量化宽松举措.[ID:nCN1934303]

堪萨斯城联邦储备银行总裁洪尼格称,随着消费者和企业缩减过多的债务,美国经济将继续以温和的步伐成长.他接受路透Insider电视台采访时称:"我不认为会有二次衰退."他表示,今年剩馀时间里美国经济应增长2-2.5%.[ID:nCN1925777]

**欧元区**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对彭博表示,没有理由认为通胀预期上升.他的这番言论表明,欧央行在今年稍早两次加息後可能维持利率不变.欧央行本月亦决定维持利率不变.[ID:nCN1928697]

两名交易员对路透表示,欧洲央行(ECB)周二买入大量意大利10年期公债,将该公债收益率(殖利率)从5.16%拉低至5.13%.欧洲央行自8月8日开始买入意大利与西班牙公债,以避免债务危机蔓延到这两个国家.意大利与西班牙分别是欧元区第三大与第四大经济体.[ID:nCN1933193]

欧洲央行上周的购债规模降至66.51亿欧元,大幅低于预估.欧洲央行在重新进入债券市场以帮助稳定意大利、西班牙公债收益率(殖利率)之後,进一步缩减干预规模.[ID:nCT0393206]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在一篇提供给路透的文章中表示,发达经济体国家央行应购买更多金融资产,为支持经济成长作最後的努力.普森写道,"额外的货币刺激举措是如今发达国家的最後一道防线,如果希望我们的经济能够迎头赶上,七国集团(G7)央行就应购买更多资产."[ID:nCN1935633]

**加拿大**

加拿大央行副总裁Tiff Macklem表示,20国集团(G20)在纠正全球失衡上的努力还不够,这可能导致出现更多金融波动.他在演讲中称,一些G20国家去年在多伦多峰会上承诺开始应对赤字与债务问题,但并未履行承诺.[ID:nCN1920649]

**中国**

正当市场预期中国央行紧缩政策可能进入观察期之时,央行却计划将规模庞大的保证金存款纳入准备金上缴范围,此举料将令中国股市和债市双双承压.数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.市场估计,央行此举将冻结七八千亿元人民币的资金,并对央行政策是否存在"超调"心存疑虑,担心实体经济会因此有"硬着陆"的风险,但亦有分析人士认为,其无碍中国经济的正常运行.[ID:nCN1927347]相关分析文章,请点选[ID:nCN1932671]

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示,虽然全球不确定性已升高,但判断这是否能遏制澳洲通胀仍为时尚早.此番讲话打击了市场对该国将大幅调降利率的预期.史蒂文斯向议会小组委员会表示,通胀"有点棘手,但尚未失控",暗示未来几个月可能不会调整利率.史蒂文斯被认为全球最强硬的央行官员之一.[ID:nCN1926239](完)