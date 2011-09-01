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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 10:19 BJT

《外汇动态》美元/日圆扩大涨幅,传言投机客买入

0210GMT---美元/日圆JPY=扩大涨幅,日内上涨0.6%报77.10日圆,美国一家银行买入,引发对冲基金可能买入的传言.

日系银行今早持续买入同样推动空头回补空头仓位.不过一日系银行交易员称,日本出口商卖盘在上周高位77.70日圆附近集结.(完)

--编译 李富强;审校 杜明霞

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