《中国报摘》--其他报纸重要消息9月1日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--工信部产业政策司上日公布的《乘用车生产企业及产品准入管理规则》的徵求意见稿,首次明确设立乘用车生产企业需要符合的详细条件.一位参与管理规则制定的知情人士表示,"这在一定程度上有助于遏制近年来车企圈地的势头."
--中国远洋近日再遭亚洲船东金辉航运有限公司警告.而本周全球评级公司穆迪也发布报告指责中国远洋的付款纠纷问题,报告指出中国远洋租船费率的纠纷可能会影响干散货航运业的信誉.前期"膨胀"期高价签下的租船费用令如今的中国远洋有点吃不消.
**证券时报**
--财政部财科所所长贾康指出,地方债存在信息透明度太低,局部风险过高两方面的问题.特别是县一级政府性债务,是最容易发生风险和产生不良效应的主要区域.
--统计显示,72家零售行业上市公司上半年合计实现营业收入2,580亿元人民币,实现净利润101亿元,同比均增长28%.其中,67家公司实现盈利,占比93%;近八成公司业绩实现同比增长.苏宁电器(002024.SZ)、友谊股份(600827.SS)(900923.SS)、大商股份(600694.SS)继续雄踞营业收入前三强,合计实现收入占上述72家公司总收入的三成.
**东方早报**
--据WIND统计,截至8月31日,124家房地产上市公司现金流为2,120亿元,同比增长12%;存货10,282亿元,总负债11,681亿元,同比均增长39%.大多数房企的资产负债率超过70%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。