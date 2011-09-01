《中国报摘》--其他报纸重要消息9月1日(II)

**经济参考报**

--工信部产业政策司上日公布的《乘用车生产企业及产品准入管理规则》的徵求意见稿,首次明确设立乘用车生产企业需要符合的详细条件.一位参与管理规则制定的知情人士表示,"这在一定程度上有助于遏制近年来车企圈地的势头."

--中国远洋近日再遭亚洲船东金辉航运有限公司警告.而本周全球评级公司穆迪也发布报告指责中国远洋的付款纠纷问题,报告指出中国远洋租船费率的纠纷可能会影响干散货航运业的信誉.前期"膨胀"期高价签下的租船费用令如今的中国远洋有点吃不消.

**证券时报**

--财政部财科所所长贾康指出,地方债存在信息透明度太低,局部风险过高两方面的问题.特别是县一级政府性债务,是最容易发生风险和产生不良效应的主要区域.

--统计显示,72家零售行业上市公司上半年合计实现营业收入2,580亿元人民币,实现净利润101亿元,同比均增长28%.其中,67家公司实现盈利,占比93%;近八成公司业绩实现同比增长.苏宁电器(002024.SZ)、友谊股份(600827.SS)(900923.SS)、大商股份(600694.SS)继续雄踞营业收入前三强,合计实现收入占上述72家公司总收入的三成.

**东方早报**

--据WIND统计,截至8月31日,124家房地产上市公司现金流为2,120亿元,同比增长12%;存货10,282亿元,总负债11,681亿元,同比均增长39%.大多数房企的资产负债率超过70%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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