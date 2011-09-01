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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 10:25 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌0.3%,因中国官方PMI中出口订单分项下滑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月1日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周四下跌0.3%,回吐部分隔夜涨幅,受中国官方PMI中出口订单分项下滑和对全球经济的担忧扩大拖累.

不过供应中断的威胁、对欧洲央行降息和美国进一步量化宽松的期望以及亚洲股市上涨,可能限制期铜跌幅.

0158GMT时,LME三个月期铜CMCU3跌0.6%,至每吨9,217美元,昨日上涨1.3%.

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