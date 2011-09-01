〔中港个股〕中国中冶短期不会进行股权融资,但会考虑债务性融资--高层

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月1日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(601618.SS)(1618.HK)副总裁李世钰周四称,短期不会进行股权融资,但会考虑中票等债务性融资.
他是在中国中冶中期业绩说明会上作出上述表示的.
按国际会计准则,中国中冶2011年中期净利按年减11.47%,为19.69亿元人民币,每股收益0.10元.[ID:nCH0077095]
上半年该公司实现营收1,061.5亿元,同比增长19.23%;在各业务板块中,工程承包业务贡献收入占比达76.7%,同比下降2.1个百分点;房地产开发、资源开发及装备制造分别贡献8.1%、6.2%和6.4%.(完)
--发稿 林琦; 撰写 周晓峰; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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