〔中国货币市场〕七天回购利率续降,价差过大令资金需求转向隔夜

路透北京9月1日电---中国银行间市场周四七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS早盘继续略有走低.因隔夜CN1DRP=CFXS与七天期的回购利率价差明显扩大,令资金需求渐渐转向短端.

路透数据显示,截至昨日,七天和隔夜回购加权平均利率的利差已从8月的不足20个基点(bp)低位升至近160个bp;今年以来,两者的利差均值为86个bp.

"今天七天期的资金需求确实不太多,...月末过後,大家算了一下账可能觉得账上的钱差不多能应付缴准备金的,就没再多借七天的资金,利率毕竟高不少,"北京一大型银行交易员称.

该交易员并表示,昨天七天等稍长期限的资金供给就比较多,已推动利率走低,可能也受到了个别中小金融机构被定向下调准备金率传言的扰动.虽然目前该传言尚未被证实,但对交易员心理还是有点影响.

中金公司最新报告认为,尽管央行祭出准备金扩大上缴范围新规,但全面下调法定准备金比率的可能性仍不大,但考虑到中小银行较难通过公开市场缓冲流动性紧张的局面,不排除定向下调部分中小银行法定比率的可能.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4250 3.3612 +6.38

七天CN7DRP=CFXS 4.7532 4.9401 -18.69

14天CN14DRP=CFXS 5.0013 5.4511 -44.98

--------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4421 3.3572 +8.49

七天CHICNY7D=CFXS 4.7861 5.0164 -23.03

====================================================================(完)