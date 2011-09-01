〔中国货币市场〕七天回购利率续降,价差过大令资金需求转向隔夜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月1日电---中国银行间市场周四七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS早盘继续略有走低.因隔夜CN1DRP=CFXS与七天期的回购利率价差明显扩大,令资金需求渐渐转向短端.
路透数据显示,截至昨日,七天和隔夜回购加权平均利率的利差已从8月的不足20个基点(bp)低位升至近160个bp;今年以来,两者的利差均值为86个bp.
"今天七天期的资金需求确实不太多,...月末过後,大家算了一下账可能觉得账上的钱差不多能应付缴准备金的,就没再多借七天的资金,利率毕竟高不少,"北京一大型银行交易员称.
该交易员并表示,昨天七天等稍长期限的资金供给就比较多,已推动利率走低,可能也受到了个别中小金融机构被定向下调准备金率传言的扰动.虽然目前该传言尚未被证实,但对交易员心理还是有点影响.
中金公司最新报告认为,尽管央行祭出准备金扩大上缴范围新规,但全面下调法定准备金比率的可能性仍不大,但考虑到中小银行较难通过公开市场缓冲流动性紧张的局面,不排除定向下调部分中小银行法定比率的可能.
路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4250 3.3612 +6.38
七天CN7DRP=CFXS 4.7532 4.9401 -18.69
14天CN14DRP=CFXS 5.0013 5.4511 -44.98
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4421 3.3572 +8.49
七天CHICNY7D=CFXS 4.7861 5.0164 -23.03
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--发稿 钟华; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。