〔路透基点〕郭冠群将出任花旗集团亚洲环球金融副董事长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月1日电---汤森路透旗下基点援引花旗集团声明报导,花旗集团延揽郭冠群担任亚洲环球金融(Asia global banking)副董事长.
花旗声明指出,郭冠群曾在摩根士丹利任职近10年,2001年担任摩根士丹利台湾区投行部门主管,2006年升任台湾区投行部门总裁.随後他跳槽至巴克莱资本大中华区投行联席主管.
郭冠群职业生涯始于1990年,于雷曼兄弟任职.(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。