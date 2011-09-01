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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 11:17 BJT

〔路透基点〕郭冠群将出任花旗集团亚洲环球金融副董事长

路透香港9月1日电---汤森路透旗下基点援引花旗集团声明报导,花旗集团延揽郭冠群担任亚洲环球金融(Asia global banking)副董事长.

花旗声明指出,郭冠群曾在摩根士丹利任职近10年,2001年担任摩根士丹利台湾区投行部门主管,2006年升任台湾区投行部门总裁.随後他跳槽至巴克莱资本大中华区投行联席主管.

郭冠群职业生涯始于1990年,于雷曼兄弟任职.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文

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