《热点透视》AT&T押巨注收购T-Mobile,奥巴马政府监管机构接招

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 李春喜

路透纽约8月31日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)押下巨注,拟以390亿美元收购同业T-Mobile,奥巴马政府已经跟牌接招.这家美国第二大移动通讯公司押注它能够说服监管者,使其相信收购T-Mobile会使消费者受益.但美国司法部感觉到这起收购存在缺陷,已经起诉阻止该交易.由于该行业已经接近由两家巨头垄断,政府的观点也看似合理.虽然AT&T并没有弃牌,但却有可能打坏好牌.

该交易的益处毋庸置疑.首先,AT&T预计收购带来的协同效应将比交易价格还高.其次,合并会有助于提高频段利用效率,这对于解决频谱资源需求增长与供应有限的问题具有积极意义.

不过谁也不知道,消费者是否能真正分享到合并後成本节约的益处,以及AT&T以後会以多快的速度建设无线通讯基础设施.司法部的反托拉斯者认为,若没了T-Mobile这家公司,AT&T可能会成为一家不积极改善服务而只享受垄断利益的寻租者,导致服务费用高企,基础设施建设缓慢.

政府的疑虑有充分的理由.T-Mobile在全国范围内进行激烈的价格竞争,它的存在刺激大公司不断推出新的服务.如果AT&T把这家德国电讯(DTEGn.DE)的美国分支纳入自己麾下,可能会消除电信行业一个重要的制衡因素.

诚然,规模较小的Leap WirelessLEAP.O和MetroPCS等公司在低端的预付费移动服务领域较有优势,但他们的竞争力着实有限.规模效益对于电信行业尤其重要,这就意味着财力雄厚的大公司会变得愈发强大.若AT&T的收购获得许可,这两家大公司将会联手控制整个移动行业所有收入的近四分之三,据研究公司Sanford Bernstein,它们还会控制超过90%的自由现金流.

目前AT&T正全力以赴准备与监管者对簿公堂.若交易未能获准,将关系到它承诺给T-Mobile的60亿美元现金和实物赔偿.但由于市场事实上已经为两家巨头所垄断,这意味着AT&T最不需要做的可能就是出售大量资产.采取其他补救的办法,比如承诺让消费者分享到节约的成本,鉴于司法部的观点,目前看来作用不大.除非AT&T还有出人意料的制胜王牌,它看似已经打坏了一手好牌.(完)