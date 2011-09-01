〔中国煤炭〕进口商购买一批南非标准煤船货--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透日内瓦8月31日电---据知情人士透露,中国一家热能煤进口商已经以每吨129.50美元的CFR价格向交易商购买了一批150,000吨海岬型船舶标准级南非现货煤,中国近期的购买趋势出现转变.
中国基本上并不在标准煤的现货市场露面,因其今年大力进口所谓的"非规格"澳洲煤或是来自印尼的低级别煤.
交易商表示,由于运费较低,且从理查兹湾起运的南非煤FOB价格也不高,上周末跌至每吨115美元,因此可能吸引中国买家.
南非出口商和交易商称,理查兹湾的8月出口数据料显示,对中国的出口达100万吨.
不过他们补充说,这可能是异常高的出口量,今年馀下时间不太可能持续如此.
南非卖家称,中国偶尔会需要购买标准煤,和已购入的大量低级别印尼次烟煤混合使用.(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。