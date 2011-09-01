〔中国煤炭〕进口商购买一批南非标准煤船货--消息人士

路透日内瓦8月31日电---据知情人士透露,中国一家热能煤进口商已经以每吨129.50美元的CFR价格向交易商购买了一批150,000吨海岬型船舶标准级南非现货煤,中国近期的购买趋势出现转变.

中国基本上并不在标准煤的现货市场露面,因其今年大力进口所谓的"非规格"澳洲煤或是来自印尼的低级别煤.

交易商表示,由于运费较低,且从理查兹湾起运的南非煤FOB价格也不高,上周末跌至每吨115美元,因此可能吸引中国买家.

南非出口商和交易商称,理查兹湾的8月出口数据料显示,对中国的出口达100万吨.

不过他们补充说,这可能是异常高的出口量,今年馀下时间不太可能持续如此.

南非卖家称,中国偶尔会需要购买标准煤,和已购入的大量低级别印尼次烟煤混合使用.(完)