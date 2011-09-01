《Home专栏》智利7月铜产量意外大降18%,产出受限因素或主导铜价周期

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 丁琦/兰秀娟

路透伦敦8月31日电---智利的7月铜产量数据着实令人吃了一惊,即便在周期性供应低迷的市场中,该数据还是有些意外.

作为全球最大的铜生产国,智利7月铜产量较上年同期减少18.0%,或8.18吨.

年化产量跌至440万吨的数年来最低.

今年1-7月累计产量为295万吨,较上年同期减少4.2%,或13万吨.

尽管纪录高位的价格激励生产商全力生产,且Antofagasta(ANTO.L)的Esperanza新矿正加快产出,但这些有利因素的影响,却被智利铜产量下滑的大势所掩盖.

对那些困惑于铜价何以能在风险资产的动荡中显现如此韧性的人来说,这就是原因所在.

供应限制是这个市场的主导因素,而智利则是供应限制的主因.

智利国有铜生产商Codelco总裁Diego Hernandez本月稍早对路透表示,他预计今年智利铜产量将比分析师预估至少低5%.

这或许只是一个保守的估计,是否准确还取决于今年下半年的生产恢复情况.

**高铜价或致生产受限**

智利7月铜产量大跌,主要受到全球最大铜矿--Escondida的罢工影响.

此次罢工持续逾两周,到8月5日才结束.该矿的主要股东和运营商必和必拓(BLT.L)拒绝提供由此造成产量损失的具体数据.

但根据约3,000吨的日产量粗略推算,此次罢工造成的产量损失可能在4-4.5万吨左右.

此外,Escondida的罢工只是智利铜行业劳资纠纷的最新一例.

Codelco旗下的El Teniente矿今年5月和6月曾有数千名合同工人举行暴力抗议,其下属各部门在7月11日还举行了一场24小时的罢工.

上月Collahuasi矿亦经历了为期一天的罢工.

从以往看,智利的铜生产领域较少因罢工而阻断生产,主要是由于当地法律对罢工的形式、时间和地点都有着严格规定.

不过,高涨的铜价正促使越来越多的工人要求从中分享一部分利益.

例如Escondida矿的罢工即跳出了一般性的议薪框范,只聚焦于一点,即奖金支付数额.

这就是问题的另一面.高铜价环境在激励生产商竭力扩大产出的同时,也会推动工会及其成员进一步施压,以期更大参与到利润分配中.

当然,这些不止发生在智利.市场正聚焦印尼Grasberg矿是否会举行更多罢工.

欲浏览智利及Escondida矿的铜产量图表,请点选链接:(r.reuters.com/wuh53s)

**背後的因素**