〔企业结盟〕中化集团与荷兰帝斯曼在香港成立抗感染药合资公司

路透北京9月1日电---中国中化集团周三宣布,与全球生命科学及材料科学公司--荷兰皇家帝斯曼集团(DSMN.AS)在香港共同成立抗感染药合资公司,双方各持股50%,各占一半董事会席位.

合资公司名称为中化帝斯曼制药有限公司.中化集团新闻稿称,根据双方去年底达成的合作协议,在净负债为零的情况下,中化以2.1亿欧元现金收购帝斯曼抗感染药业务50%的股权,生效日期为2011年1月1日.该协议已经获得所有相关监管机构的批准及反垄断机构的例行审查.

新闻稿并援引双方高层称,新公司将加快应用中化集团创新的生物技术知识,实现其业务的改善和转型,巩固和提升其在抗感染领域的全球领导地位;新公司将在全球市场,特别是是在快速增长的亚洲市场迎来更大的发展机遇.

中化集团副总裁潘正义之前表示,此次投资符合中国中央政府投资具有战略意义行业的计划,其中包括生物技术.[ID:nCN1498365]

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