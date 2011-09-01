〔澳新汇市〕经济数据优于预期助推澳元跳升,新西兰元持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月1日电---澳元兑美元周四跳涨,零售销售数据高于预期,且强劲的澳洲投资前景为经济成长提供良好理据,并令利率下调预期降温,都助推澳元走强.
澳元兑美元AUD=从纽约市场的1.0664美元反弹至1.0709美元.主要阻力位料在1.0721美元处,支撑位在1.0601美元.
稍早公布的零售销售及资本支出数据皆高于预期,随後澳元跃升约0.003美元至一个月高位1.0723美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。