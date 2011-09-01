〔澳新汇市〕经济数据优于预期助推澳元跳升,新西兰元持稳

路透惠灵顿/悉尼9月1日电---澳元兑美元周四跳涨,零售销售数据高于预期,且强劲的澳洲投资前景为经济成长提供良好理据,并令利率下调预期降温,都助推澳元走强.

澳元兑美元AUD=从纽约市场的1.0664美元反弹至1.0709美元.主要阻力位料在1.0721美元处,支撑位在1.0601美元.