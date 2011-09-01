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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 11:28 BJT

〔日本股市〕早盘收市升越9,000点,因憧憬美国放松货币政策

路透东京9月1日电---日本股市日经指数周四早盘收市站上9,000点,为两周来首次,受对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放松货币政策的预期及中国经济数据提振,但在本周美国重要数据公布前, 日股的後续涨幅料将有限.

上午公布的中国制造业数据基本符合预期,提振了美国股指期货,推动日股连续第六个交易日走高.

"中国采购经理人指数(PMI)立即为市场带来些许宽慰,但美国数据,尤其是就业数据仍尚未公布,"三菱UFJ证券资深分析师白木丰指出.

美国供应管理协会(ISM)制造业指数和非农就业报告将分别于周四、周五出炉.这些数据将提供关于美国经济力道和美联储推出更多措施可能性的线索.

日经指数.N225扬升1.4%至9,080.05点.东证股价指数.TOPX亦上涨1.3%至780.26点.市场成交淡静.(完)

--编译 肖群英;审校 出炉

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