〔日本股市〕早盘收市升越9,000点,因憧憬美国放松货币政策

路透东京9月1日电---日本股市日经指数周四早盘收市站上9,000点,为两周来首次,受对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放松货币政策的预期及中国经济数据提振,但在本周美国重要数据公布前, 日股的後续涨幅料将有限.