〔日本股市〕早盘收市升越9,000点,因憧憬美国放松货币政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月1日电---日本股市日经指数周四早盘收市站上9,000点,为两周来首次,受对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放松货币政策的预期及中国经济数据提振,但在本周美国重要数据公布前, 日股的後续涨幅料将有限.
上午公布的中国制造业数据基本符合预期,提振了美国股指期货,推动日股连续第六个交易日走高.
"中国采购经理人指数(PMI)立即为市场带来些许宽慰,但美国数据,尤其是就业数据仍尚未公布,"三菱UFJ证券资深分析师白木丰指出.
美国供应管理协会(ISM)制造业指数和非农就业报告将分别于周四、周五出炉.这些数据将提供关于美国经济力道和美联储推出更多措施可能性的线索.
日经指数.N225扬升1.4%至9,080.05点.东证股价指数.TOPX亦上涨1.3%至780.26点.市场成交淡静.(完)
--编译 肖群英;审校 出炉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。