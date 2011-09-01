《外汇动态》美元/菲律宾披索跌至支撑位前,银行间投机客逢低买入

0310GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP在海外投资者卖盘的推动下逼近支撑位,银行间投机客则逢低买入.

美元兑菲律宾披索下跌0.2%至42.19,之前跌穿42.24,即8月升势的61.8%费波纳齐回档位,该水准曾是上一支撑位.

下一道支撑位在42.11,即76.4%回档位.

一位驻马尼拉的欧系银行交易员表示,"欧元看似疲弱,交易商仍持谨慎态度.我在42.20下方看到一些买单."这位交易员还补充道,市场人士似乎想要对菲律宾披索的近期升势锁定获利.

这位交易员预计,美元兑菲律宾披索将跌至42.10.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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