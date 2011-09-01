《热点透视》中国并购新规可能损及其网络明星

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撰稿 顾蔚 编译 洪曦

路透香港8月31日电---中国发布并购新规,进一步明确了对待企业并购的监管.中国商务部宣布,从9月1日起,海外投资者不能再利用如控制协议等难懂、并且法律上不确定的架构来规避监管.这样一来,内地互联网企业如想在国内上市,或甚至就连维持国内经营许可,都可能需要对公司结构作出改变.

新框架打破了10年以来,中国官方对国内民企去海外筹资所用的公司架构做法的沉默.新外资收购规定主要目的,是增强政府对能源、农业等关乎国家安全的交易的影响力.但在中国国家安全的界定可以相当广泛,互联网企业也很可能受到限制.

新规表明,中国当局将对所谓的VIE结构采取更强硬立场.VIE把只允许内资网络公司拥有的公司许可证放在一个公司内,通常由中国公民,比如公司的创始人或其亲属来持有.它与外资投资的控股公司签订控制协议,使得外国投资者在不直接拥有境内业务所有权的情况下,享受盈利和施加影响力.

新浪(SINA.O)和百度(BIDU.O)等企业都利用了VIE这样的控制协议,让海外利用国内许可证并从中获利.中国政府尚未明确禁止这种规避法律监管的做法,但可以明显看出,监管者正对此日益感到不安,特别是互联网开始在中国发挥越来越大的政治和经济影响力的情况下.

最坏的情况是,随着政府立场趋于严厉,中国互联网企业面对运营许可证被剥夺风险.监管者相信会对网络交易进行更严厉检查,包括最近新浪对在线视频网站土豆网控股权的收购.最近雅虎(YHOO.O)与阿里巴巴围绕其在线支付系统的争执,也凸显了海外投资者所面对的中国监管风险.

至少,新规可能会增加这些企业获准在内地上市的难度.百度等公司已表示有兴趣在上海国际板上市,希望既在国内筹集资本,又提升形象.不过这也有个问题:如果它们享受海外企业的待遇,按理不应该同时得到中国互联网执照.若它们希望在中国上市,可能会被迫买下海外投资者的权益.这种成本可能会十分高昂.中国互联网明星企业需要谨慎行事.(完)