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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 11:49 BJT

〔中国新债〕中国铝业下周四将发行50亿元中期票据,期限五年

路透上海9月1日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)

周四公告称,将于下周四(8日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国铝业 50 50 5 9/8簿记建档 国开行 AAA 9/9 9/13

(601600.SS)(2600.HK) 中国银行

(附第三年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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