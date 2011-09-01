《中国公开市场分析》连七周净投放2,440亿难解资金旱情,央票收益率续平

* 七周累计净投放2,440亿元,资金旱情仍难解

* 央行扩大存准缴存范围导致资金面失血

* 公开市场资金回笼功能弱化

* 近期央票发行恐将延续地量

路透上海9月1日电---中国央行公开市场连续七周累计净投放2,440亿元人民币,主要原因在于央行扩大准备金缴存范围政策造成资金面失血;料近期央行仍将维持公开市场净投放,以平衡数量型紧缩调控带来过于严厉的负面冲击.

业内人士并指出,在央行祭出扩大准备金缴存范围政策後,包括升息在内的进一步价格型调控可能性大减,本周央票收益率继续持平在情理之中.

"5号就存款准备金第一次调整缴款了,央行公开市场投放资金,可能也是想平衡一下政策效果."华南一银行交易员表示,"现在央票没什麽需求,公开市场近期可能还会投放资金."

他进一步指出,考虑到央行在未来数月可以倚仗存款准备金范围扩大稳妥的回笼资金,公开市场功能弱化,料近期公开市场还将延续净投放的态势,避免政策的双紧效果.

中国国务院总理温家宝在今日出刊的在官方杂志《求是》发表文章称,稳定物价总水平仍是首要任务,同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.[ID:nCN1937855]分析人士认为,中国未来货币政策将进入稳定期,不会放松,也不会进一步收紧.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

**央票收益率续持平**

近期央票一二级市场利差倒挂趋于恶化,一级市场收益率存在一定上行动力,但本周央票收益率并未有变化的迹象.

上述交易员指出,自央行出台新的准备金缴存调控策略後,包括升息在内的进一步紧缩调控可能性明显降低,央票发行收益率继续持平并不意外,且预计短期内央票一二级市场倒挂很难改善,需求低迷可能令央票发行维持在地量水平.

央行稍早公告称,今日招标的10亿元三个月期央票,中标收益率亦持平于3.1618%;周二招标的10亿元一年期央票,对应收益率亦与上周一致,且本周央行没有任何期限的正回购操作.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月及一年央票最新收益率分别为3.6444%和4.0150%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续六周净投放,累计达2,190亿元,其中上周净投放金额为160亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 10

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 270

正回购到期 --

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净投放 250 (完)