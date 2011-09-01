《韩国经济焦点》8月通胀率升至三年高点,但经济成长降温

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 韩国8月通胀率升至三年高点
* 出口较上年同期增长27%,但主要归功于一次性因素
* PMI自2010年10月以来首次低于50
路透首尔9月1日电---亚洲第四大经济体韩国8月通胀加速至三年高点,但出口放缓且制造业产出萎缩.这令分析师预期,韩国央行可能必须保持利率稳定,甚至降息.
韩国8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.3%,连续第八个月远高于央行目标水平,主要源于食品价格上扬.
周四公布的HSBC/Markit调查显示,韩国制造企业在8月呈现10个月来的首次萎缩,因新出口订单减少.详细报导请点击[ID:nCN1937283]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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