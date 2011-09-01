《韩国经济焦点》8月通胀率升至三年高点,但经济成长降温

* 韩国8月通胀率升至三年高点

* 出口较上年同期增长27%,但主要归功于一次性因素

* PMI自2010年10月以来首次低于50

路透首尔9月1日电---亚洲第四大经济体韩国8月通胀加速至三年高点,但出口放缓且制造业产出萎缩.这令分析师预期,韩国央行可能必须保持利率稳定,甚至降息.

韩国8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.3%,连续第八个月远高于央行目标水平,主要源于食品价格上扬.

周四公布的HSBC/Markit调查显示,韩国制造企业在8月呈现10个月来的首次萎缩,因新出口订单减少.详细报导请点击[ID:nCN1937283]