〔券商观点〕中国9月地产股有望迎来反弹,看好推盘充足的龙头公司--中金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月1日电---中国知名投行--中金公司周四发布报告称,目前中国房地产板块已经进入震荡筑底期,建议逢低吸纳,看好9月地产股迎来反弹行情,选股着重于销售爆发性,看好推盘充足的龙头公司.
在个股推荐中,其中A股中金公司重点推荐招商地产000024.SZ、金地集团(600383.SS)及万科A(000002.SZ);保障房主题,看好首开股份(600376.SS)、中国建筑(601668.SS);商业地产推荐金融街(000402.SZ)、浦东金桥(600639.SS).
"开发商主动价格调整动力不足,价格下行将'小步慢跑'...看好销量好、政策平的九月(房地产板块)反弹行情."报告称.
中国重手祭出房地产调控组合拳一年有余,多数城市房价涨幅回落,部分城市房价出现下降,调控效果初步显现.不过受政策不断出台拖累,上证地产类指数.SSEP去年累计下挫27.6%,今年的表现稍有好转,截止目前的跌幅近0.23%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。