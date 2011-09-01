〔全球金属〕未来八年全球铁矿石供应至少再增加8亿吨--力拓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月1日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)周四表示,未来八年全球每年至少需要再增加1亿吨的铁矿石供应,才能满足需求增长估值.
力拓还表示,公司与中国铝业公司在几内亚的合资铁矿石项目有望在2015年中前开始出货.
"我们仍然致力于实现在2015年中前运出首批矿石的宏伟目标,"力拓铁矿石业务扩张计划主管David Joyce在一次矿业行业会议上表示.(完)
--编译 王丽鑫;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。