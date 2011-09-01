《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线下滑,但料为试探性下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼9月1日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线下滑,9月首个交易日的资金流支撑风险交易.
美元/韩元位于略高于1,060的水平,美元/坡元则在努力寻找动能,欲突破1.2000.
今日迎来的经济数据中,最引人注目的是韩国CPI数据(5.3%),不过该国副财长认为通胀率将在9月回落至4.0%下方.贸易数据强劲,但采购经理人指数(PMI)表现不一,其中台湾PMI出现大降[ID:nCT0394112].
有人认为这些调查或报告可能并没有体现当前极其不利环境的真实情况,像贸易,CPI和就业数据等硬性指标才是更好的参考指标.
股市延续本周以来的良好走势,有传言称,由于存在价格差异,投资者将资金转出债市,投往股市.股市方面,韩股上扬超过2.0%,其它亚洲地区股市则上涨1.0%左右.摩根士丹利国际(MSCI)除日本外亚洲股指最新上扬1.4%.(完)
--编译 白云; 审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。