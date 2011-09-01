《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线下滑,但料为试探性下跌

IFR悉尼9月1日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线下滑,9月首个交易日的资金流支撑风险交易.

美元/韩元位于略高于1,060的水平,美元/坡元则在努力寻找动能,欲突破1.2000.

今日迎来的经济数据中,最引人注目的是韩国CPI数据(5.3%),不过该国副财长认为通胀率将在9月回落至4.0%下方.贸易数据强劲,但采购经理人指数(PMI)表现不一,其中台湾PMI出现大降[ID:nCT0394112].

有人认为这些调查或报告可能并没有体现当前极其不利环境的真实情况,像贸易,CPI和就业数据等硬性指标才是更好的参考指标.

股市延续本周以来的良好走势,有传言称,由于存在价格差异,投资者将资金转出债市,投往股市.股市方面,韩股上扬超过2.0%,其它亚洲地区股市则上涨1.0%左右.摩根士丹利国际(MSCI)除日本外亚洲股指最新上扬1.4%.(完)