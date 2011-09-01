《独家新闻》中国中远集团拟将旗下三家货运公司整合成一家--公司人士

路透新加坡9月1日电---中国中远集团一位消息人士周四表示,公司正在考虑将旗下的三家乾散货运公司整合成一家公司.此前市场的急剧下滑迫使该公司暂停向船东付款.

这位公司人士对路透表示,初步整合程序已经展开,也就是将中远散货运输有限公司、中远(香港)航运有限公司和青岛远洋运输有限公司整合成一家公司,但尚未确定新公司的总部所在地和管理层人选.

上述三家拟被整合公司总共拥有超过400艘的船队,使得中远集团成为全球最大的乾散货运公司.中远集团是上市公司中国远洋(601919.SS)(1919.HK)的母公司.

"目前这三家公司愿意接受重组,"上述公司人士表示.由于无权对媒体谈论此事,他拒绝透露姓名.

"这是推动重组的很好时机,这使我们能够在议价时向客户发出一致的声音."(完)