《独家新闻》中国中远集团拟将旗下三家货运公司整合成一家--公司人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月1日电---中国中远集团一位消息人士周四表示,公司正在考虑将旗下的三家乾散货运公司整合成一家公司.此前市场的急剧下滑迫使该公司暂停向船东付款.
这位公司人士对路透表示,初步整合程序已经展开,也就是将中远散货运输有限公司、中远(香港)航运有限公司和青岛远洋运输有限公司整合成一家公司,但尚未确定新公司的总部所在地和管理层人选.
上述三家拟被整合公司总共拥有超过400艘的船队,使得中远集团成为全球最大的乾散货运公司.中远集团是上市公司中国远洋(601919.SS)(1919.HK)的母公司.
"目前这三家公司愿意接受重组,"上述公司人士表示.由于无权对媒体谈论此事,他拒绝透露姓名.
"这是推动重组的很好时机,这使我们能够在议价时向客户发出一致的声音."(完)
--编译 丁琦;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。