〔中国债市动态〕国债收益率续跌,当前资金面情况好于早先市场预期

路透北京9月1日电---中国银行间债市周四早盘国债收益率续跌.交易员表示,虽然将持续受到准备金上缴范围扩大的冲击,不过当前资金面情况较早先市场预期要好,经历了前期大幅上涨後,早盘国债等利率债收益率继续下探.

"局面又被央行Hold住了,今天资金有点宽松,有传(部分中小金融机构)调降准备金的,不能排除是有人做局势."华东地区一银行交易员称,"现券收益率走低了一些,主要还是体现在那些比较活跃的利率债."

他认为,仅基于目前的信息来判断,9月15日以後的市场流动性尚不能乐观,一方面有保证金存款准备金的上缴,另一方面十一长假将至,银行亦需为假期准备大笔现金,现券或将随之承压.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴.其中六大行首批上缴为9月5日,其他金融机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927391]

北京时间12:29时,银行间债市剩馀期限约9.8年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为4.07%/4.00%,上日尾盘报4.1240%/4.0800%;剩馀期限约1.87年的10央行票据60最新双边报价CN1001060=CFXM为4.28%/4.15%,上日尾盘报4.40%/4.27%.(完)