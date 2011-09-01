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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 12:11 BJT

〔东京汇市〕日圆下跌,因日系银行推动美元买盘

* 澳元在澳洲公布零售销售和资本支出数据後持坚

* 新西兰元受获利回吐拖累下跌,此前巴西降息

* 瑞郎保持涨幅,料进一步走高

* 欧元维持隔夜跌幅,继续在区间内交投

路透东京9月1日电---日圆全线下跌,此前日本账户买入美元带动更多美元买盘,提振美元/日圆JPY=突破77日圆,并缓解了日本当局可能很快采取新一轮干预的担忧.

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