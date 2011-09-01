〔东京汇市〕日圆下跌,因日系银行推动美元买盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 澳元在澳洲公布零售销售和资本支出数据後持坚
* 新西兰元受获利回吐拖累下跌,此前巴西降息
* 瑞郎保持涨幅,料进一步走高
* 欧元维持隔夜跌幅,继续在区间内交投
路透东京9月1日电---日圆全线下跌,此前日本账户买入美元带动更多美元买盘,提振美元/日圆JPY=突破77日圆,并缓解了日本当局可能很快采取新一轮干预的担忧.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。