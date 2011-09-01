《热点透视》欧洲应为银行业融资奋力争取增援

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/George Hay; 编译 隋芬

路透伦敦8月31日电---欧元区经改装後的援助基金还需要新动力.是否额外授权其购买主权债与重组银行资本,这点可能一直存在争议,但要解决欧洲银行业融资紧张的局面,这样的新增调整必不可少.

投资者对主权信誉的担忧已大大推高银行的融资成本,并导致银行更加依赖来自欧洲央行(ECB)的短期融资.当银行自身都要依赖紧急资金为生时,它们是难以向经济中投放信贷的.

打破银行与其主权国之间非良性的相互影响,需要长时间内金融与经济的重大调整.但是眼下,欧元区需要权宜之计.显而意见的一个方法就是让欧洲央行(ECB)用一种中期融资工具来介入,类似英国央行的三年期特殊流动性计划.但欧洲央行对于偏离其货币政策权限及成为银行业的正式支柱,一直态度勉强,这点也可以理解.

更好的替代方式是,在收取一定费用的情况下,用欧元区成员国通过区内现有援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)所承诺的资金,为优先银行债券提供担保.据金融时报称,欧洲银行业管理局(EBA)下月将在一场经济与金融官员会议上提议这个构想.摩根士丹利的分析师团队本月稍早提出了该想法.

这种方案存在一些挑战,但应该不会构成阻碍.首先,欧元区成员国很厌倦无休止地对EFSF赋予新职权,而对援助其它国家银行的这个构想也不会欢迎.尤其需要说服德国相信,提供担保不是让银行能为花钱大手大脚的成员国融资,而是会促进审慎与必需的信贷.根据银行的信贷风险,收取一个够高的担保费用,或许能够减轻前述担忧.新的担保计划也将要求,让EBA成为适度严格的泛欧元区监管机构,依靠国家监管机构来阻止滥用.

此外,按照当前构想,EFSF只能发行4,400亿欧元AAA评级债券,而2012-2014年间银行业将到期的融资规模达1.7兆(万亿)美元.但或许有办法,从现有资金承诺中实现更大的融资能力,因为并非所有的贷款都要求担保,只是预期会有损失的部分有这种要求.

截至2010年12月,英国财政部已通过向银行提供担保,赚得25亿英镑,而这些担保至今未被动用过.若精心构架的担保计划能使欧元区信心变得正面,或许根本不会遇到动用担保的需要,或甚至还能成为一项很赚钱的事业.(完)