〔表格〕德国第二季GDP修正值为较上季增长0.1%,较上年同期上升2.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月1日电---德国联邦统计局周四宣布,德国第二季国内生产总值(GDP)确认为较上季增长0.1%,较上年同期上升2.8%.
此外,联邦统计局表示,德国第二季出口较前季增长2.3%,进口较前季增长3.2%;德国净贸易从第二季GDP增幅中抹去0.3个百分点,内需贡献0.3个百分点.
联邦统计局还表示,德国资本总投资对第二季GDP增长没有贡献.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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