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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 14:21 BJT

〔表格〕德国第二季GDP修正值为较上季增长0.1%,较上年同期上升2.8%

路透9月1日电---德国联邦统计局周四宣布,德国第二季国内生产总值(GDP)确认为较上季增长0.1%,较上年同期上升2.8%.

此外,联邦统计局表示,德国第二季出口较前季增长2.3%,进口较前季增长3.2%;德国净贸易从第二季GDP增幅中抹去0.3个百分点,内需贡献0.3个百分点.

联邦统计局还表示,德国资本总投资对第二季GDP增长没有贡献.

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