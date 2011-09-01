〔英国数据〕8月制造业PMI降至26个月低位,因出口锐减

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月1日电---周四公布的数据显示,英国制造业8月萎缩步伐为两年多来最快,受出口需求锐减拖累,这进一步显示英国经济复苏陷于停滞.
英国MARKIT/CIPS 8月制造业采购经理人指数(PMI)降至49.0,7月修正後为49.4.
8月PMI数据为2009年6月以来最低,且为连续第二个月低于50的荣枯分水岭,虽略好于预期的48.6.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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