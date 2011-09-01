版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 16:39 BJT

〔英国数据〕8月制造业PMI降至26个月低位,因出口锐减

路透伦敦9月1日电---周四公布的数据显示,英国制造业8月萎缩步伐为两年多来最快,受出口需求锐减拖累,这进一步显示英国经济复苏陷于停滞.

英国MARKIT/CIPS 8月制造业采购经理人指数(PMI)降至49.0,7月修正後为49.4.

8月PMI数据为2009年6月以来最低,且为连续第二个月低于50的荣枯分水岭,虽略好于预期的48.6.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐