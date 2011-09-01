〔英国数据〕8月制造业PMI降至26个月低位,因出口锐减

路透伦敦9月1日电---周四公布的数据显示,英国制造业8月萎缩步伐为两年多来最快,受出口需求锐减拖累,这进一步显示英国经济复苏陷于停滞.

8月PMI数据为2009年6月以来最低,且为连续第二个月低于50的荣枯分水岭,虽略好于预期的48.6.