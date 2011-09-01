《外汇动态》渣打预计新加坡金管局10月将放松强硬政策立场

0407GMT--渣打银行预计新加坡金融管理局(MAS)将在10月放松其强硬政策立场,因新加坡经济增长面临下行风险.

渣打银行表示,近期的市场动荡或令该国经济难以从疲弱的第二季增长中恢复,此外,整体通胀率居高不下,核心通胀率则持稳.

"我们预计MAS将在10月的政策声明中放松其强硬立场,将坡元名义有效汇率(SGD NEER)政策区间的斜度(slope)由目前的每年3.25%调整至2%,保持区间中值和宽度不变,"渣打在报告中表示,并称这将反映出恢复至2004年4月至2007年10月,以及2010年4-10月间的"温和且逐步"升值状态.

渣打目前估计,坡元名义有效汇率距离政策区间的强端约0.6%,预计该汇率将继续温和远离政策区间的强端,因市场预期金管局在未来一个半月放松政策.

美元/坡元SGD=D3下跌0.1%,至1.2031.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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