《中国经济焦点》PMI止跌提振经济回稳信心,通胀阴霾不消调控难松手

* PMI止跌反弹提振经济回稳信心

* 通胀阴霾短期尚难驱散

* 新出口订单降幅明显,出口面临挑战

* 无虑经济增速放缓,紧缩调控不放松

作者 李文科

路透北京9月1日电---中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,为中国经济回稳注入信心.经济硬着陆忧虑纾缓,但全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去,紧缩调控仍难言放松.

分析人士指出,结合稍早中国国务院总理温家宝的最新宏观表述,控通胀仍是宏观调控首要任务.在全球经济复苏前景不明下,中国经济未来面临的一大不确定因素将是外需.

中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI终止连续四月下滑趋势,回升至50.9.汇丰(HSBC)中国8月PMI终值亦脱离28个月低点後回升至49.9.[ID:nCN1935969][ID:nCN1935571]

"经济回调态势逐步趋稳.从需求角度看,不确定因素仍然较多.总体看经济增长的新基础还需继续巩固."CFLP特约分析师张立群表示.

汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌亦表示,PMI数据证实了其观点,即未来几个月中国经济增长仅会有所放缓,不会出现硬着陆.

但分项数据中,新出口订单指数降幅较大凸显了出口面临的挑战.中国官方PMI中的出口订单指数比上月下降2.1百分点,降至临界点以下的48.3%.汇丰PMI分项中的新出口订单亦连续4个月下滑,其调查样本显示原因是海外市场需求疲软.

受PMI数据反弹提振,中国沪综指.SSEC盘中一度冲高,但受中国官方PMI中出口订单分项下滑和对全球经济的担忧扩大拖累,伦敦金属交易所(LME)期铜价格周四下跌0.3%.

温家宝在9月1日将出版的第17期《求是》杂志撰文称,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.今年以来,"我们更加注重缓解物价过快上涨这一主要矛盾."

中国官方PMI图表,请见(link.reuters.com/kem53s)

**通胀压力不减,外需面临挑战**

尽管中国制造业经济总体恢复增长态势,但原材料价格依然居高不下,加之劳动力、物流成本不断加大,令部分企业难以承受,中国通胀压力不减,而外需不振亦将令中国经济增长回稳增加挑战.

中国官方PMI的分项数据显示,主要原材料购进价格指数为57.2%,比上月提高0.9个百分点,该指数在连续三个月回落後再呈升势.汇丰PMI中投入成本亦加速上涨,其涨幅创三个月来最大.

"我们预计7月份将是年内CPI的高点,8月份有所回落...目前通胀压力减轻主要来自翘尾因素回落,新涨价因素仍处于高位,未来通胀治理仍不可懈怠."交通银行首席经济学家连平分析指出.

温家宝在求是杂志撰文称,中国当前一些推动价格上涨的因素虽然得到一定程度控制,但没有根本消除,包括全球流动性充裕、国际初级产品价格上涨的传导,输入性通胀压力并没有显着减弱等.

分析人士并强调,中国外需面临挑战或为未来中国经济的最大不确定性因素之一,加上输入性通胀压力不减,将令适度放缓的中国经济增长面临更大挑战.

统计局分析文章并指出,制造业原材料购进价格涨幅有所加大,且受全球大宗商品价格上涨、发达国家债务危机以及外需不振等不确定性因素影响,制造业企业国外订单量减少,出口面临挑战.

张立群表示,新出口订单指数的较大降幅预示未来出口增幅有较大可能回落;从消费方面看预计增速较上年降低的情况还会持续一段时间;投资方面,基础设施和房地产投资均有增速下降的可能.

中国农业银行宏观分析师刘忠渤称,8月新出口订单出现大幅下滑,显示欧美经济增速放缓对国内出口的影响开始逐步显现,预计这种不利影响在短期内仍将持续,而需要特别注意的是,目前欧美经济面临内需不足的局面,在政府支出受到约束的情况下,中国企业出口前景很可能较目前预期更差.

**放松调控难期**

通胀阴霾下,中国PMI数据止跌微升并不能增加"紧缩政策放松"的机率,而PMI数据显示中国经济增长回稳的势头,则为稍早温家宝的宏观政策表态提供了佐证,即经济增长放缓尚不足为虑,控通胀仍是首任.

此前,在7月通胀涨幅飙下37个月新高後,有分析师预期通胀拐点或现,未来CPI下行趋势明朗,紧缩的货币政策有可能出现放松.但最近中国政府对物价的一系列评论显示,通胀问题恐怕比市场理解的严重.

面对居高不下的通胀压力,中国将坚持宏观调控取向不变.国务院总理温家宝强调,稳定物价总水平仍是首要任务,但同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.[ID:nCN1937855]

"在CPI总体仍在高位的情况下,此时的宏观政策仍应维持稳健,而不是立即放松.否则,'一杯小的威士忌'最终可能诱发市场'撒酒疯'."兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中称,在当前,政策不放松即是紧.

中国央行近日祭出扩大准备金上缴范围新规,进一步收紧流动性.路透此前援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.分析人士称,此举将冻结资金8,000-9,000亿元,相当于上调存款准备金率2-3次.[ID:nCN1927391]

中国政府年初制订的今年通胀目标是控制在4%左右;而1-7月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅为5.5%.国家发改委周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.[ID:nCN1929959] (完)