〔中国金融〕8月信用债净发行822.2亿元,非金融企业IPO金额218.04亿

* 8月信用债净发行量环比增近九成

* 同期非金融企业新股IPO募资环比增近八成

路透上海9月1日电---据中国债券信息网、上海清算所及沪深证交所的统计数据显示,2011年8月信用债净发行量为822.2亿元人民币,环比增近九成;另据路透统计,同期非金融企业新股IPO(首次公开发行)募集资金总额为218.04亿元,环比亦增近八成.

其中8月信用债发行总量为1,903.2亿元,环比增约37.92%;此外,今年1-8月,信用债净发行量为7,397亿元,非金融企业新股IPO募资总金额为1,949亿元.

在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

中国今年首次明确"社会融资规模"取代以往常见的"货币信贷"重要地位,显示未来在货币政策决策中,将减少对信贷数据的过度依赖,向综合运用市场化的调控手段转变.[ID:nCN1555129]

央行调查统计司司长盛松成曾撰文称,社会融资总量是全面反映金融与经济关系,以及金融对实体经济资金支持的总量指标.较之新增人民币贷款,其与GDP(国内生产总值)、CPI(居民消费价格指数)等经济指标的相关性更紧密.[ID:nCN1613085]

社会融资总量的具体计算方法为:人民币各项贷款+外币各项贷款+委托贷款+信托贷款+银行承兑汇票+企业债券+非金融企业股票+保险公司赔偿+保险公司投资性房地产+其他.

央行此前公布,今年上半年社会融资规模为7.76万亿元,比上年同期少增3,847亿元.其中,人民币贷款增加4.17万亿元,同比少增4,497亿元;委托贷款增加7,028亿元,同比多增3,829亿元.[ID:nCN1842803]

去年中国2010年社会融资总量为14.27万亿元,其与GDP之比为35.9%,比2002年提高19.2个百分点.从2002年到2010年,社会融资总量年均增长27.8%,比同期人民币各项贷款年均增速高9.4个百分点.

以下为2011年8月信用债发行及非金融企业新股IPO统计数据(单位均为亿元人民币):

2011年8月 2011年1-8月 2010年全年

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信用债净发行量 822.2 7,397 10,644

其中:发行量 1,903.2 13,419 15,490

到期量 1,081 6,022 4,846

新股IPO募集资金 218.04 1,949 3,777

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