〔中国新债〕广发银行下周二起将发行至多20亿元固息次级债,期限10年

路透上海9月1日电---中国广发银行股份有限公司周四称,将于下周二(6日)在银行间债市簿记建档发行不超过20亿元人民币固息次级债,期限10年,在第五年末附发行人赎回权.

刊登在中国债券信息网的公告显示,债券所募资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期次级债券信用等级为AA+.

该期债发行首日为9月6日,发行期限为9月6日至9月8日,起息日和缴款日均为9月8日.中信证券(600030.SS)和中银国际为联席主承销商.

此前媒体报导,继光大银行(601818.SS)推迟H股首次公开发行(IPO)後,广东发展银行亦推迟了其原定于三季度登陆资本市场的计划,未来上市时间取决市场状况.[ID:nCN1892527]

中国银行业正纷纷推出次级债发行计划,以提高资本充足率满足监管要求.此前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别发行了380亿元、500亿元和320亿元次级债.(完)

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