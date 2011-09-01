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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 13:26 BJT

〔中国新债〕中国外运下周四将发行23亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月1日电---中国外运股份有限公司(0598.HK)周四公告称,将于下周四(8日)在银行间

债市簿记建档发行23亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国外运 23 23 12 9/8簿记建档 招商银行 AAA 9/9 9/13

(0598.HK) 交通银行

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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