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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 15:45 BJT

〔中国债市〕8月末银行债券托管量14.16万亿元,月增1,142亿--中债登

路透上海9月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2011年8月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.16万亿(兆)元人民币,当月增加1,142亿元.

此外,8月末基金公司的债券托管量1.47万亿元,当月增加533亿元.

中国债券信息网公布的数据并显示,8月发行债券5,768.50亿元,当月末债券托管量为20.82万亿元,较上月增加864.18亿元.

以下为2011年8月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年8月末 当月增减

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商业银行 141,551 +1,142

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基金公司 14,706 +533

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保险机构 19,801 -252

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证券公司 1,681 +31

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)

--发稿 曲伟治/冉莹; 审校 张喜良

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